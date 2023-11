Tchad : l’ambassade de Chine offre une nouvelle salle de classe et équipe des élèves en fournitures

La cérémonie a vu la participation de plusieurs autorités et diplomates accrédités au Tchad, y compris l'ambassadeur de Chine, Wang Xining, ainsi que les ambassadeurs d'Afrique du Sud, du Maroc, d'Arabie Saoudite et la Secrétaire d'État à l'Éducation Nationale, Guemdje Liliane.



Dans son discours, l'ambassadeur de Chine, Wang Xining, a souligné l'importance de l'éducation pour l'avenir d'un pays et d'une nation, affirmant que la Chine et ses partenaires sont déterminés à soutenir le développement éducatif au Tchad. Il a expliqué que la nouvelle salle de classe et les kits scolaires, composés de livres et de cahiers, contribueront à améliorer les conditions d'étude des élèves.



La Secrétaire d'État à l'Éducation Nationale a rappelé dans son discours que l'école a bénéficié par le passé de l'aide de la République populaire de Chine, qui a également contribué au ministère de l'Éducation avec des équipements et renforcé les capacités des cadres en informatique. Elle a réitéré que, au-delà des infrastructures et des fournitures, les enseignants jouent un rôle crucial dans l'éducation et l'accompagnement des enfants dans leurs tâches diverses.