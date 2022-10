Tchad : l’ambassade de Suisse déplore l’usage excessif de la force contre les manifestants

L’Ambassade de Suisse a déploré ce 21 octobre « l’usage excessif de la force qui a conduit à des pertes en vies humaines au Tchad la veille ».



Elle enjoint toutes les parties à « faire preuve de retenue et à privilégier la voie du dialogue en respectant la dignité et l’intégrité de tous ».



Le bilan des manifestations à travers le pays contre l’accaparement du pouvoir est d’au moins cinquante morts et 300 blessés.