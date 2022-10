Tchad : l’ambassade des États-Unis émet une alerte de sécurité à la suite des manifestations

"Les mouvements d'opposition ont appelé à manifester le jeudi 20 octobre 2022, en commençant et en terminant à des heures indéterminées. Les manifestations devraient débuter à la Place De La Nation et se terminer à un endroit indéterminé. Ces manifestations ne sont pas autorisées et peuvent être rejointes par plusieurs groupes à N'Djamena. La police intervient souvent en utilisant des gaz lacrymogènes pour disperser les participants qui manifestent sans autorisation."

"Selon certaines informations, la police locale utilise des gaz lacrymogènes et des tirs réels pour disperser les manifestants à N'Djamena. Il y a au moins deux morts et trente blessés dans les manifestations en cours. Des manifestants auraient brûlé des pneus et renversé des véhicules", indique l'ambassade.Il a été conseillé au personnel de l'ambassade d'éviter les zones où se déroulent les manifestations. L'ambassade indique qu'elle "continuera à évaluer la situation sécuritaire entourant les manifestations et fournira des mises à jour le cas échéant".