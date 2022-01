Tchad : l’ambassade des Etats-Unis offre des cadeaux aux étudiants du Centre Happiness

La conseillère aux affaires culturelles et de presse, de l'ambassade des Etats-Unis au Tchad, a offert des cadeaux aux étudiants du Centre américain Happiness. Arrivée au terme de sa mission au Tchad, Mme Angi Pendergrass, a tenu à offrir un cadeau de départ aux étudiants du Centre américain Happiness.



Ce cadeau symbolique est constitué des friandises et notamment des bonbons. Ce geste de reconnaissance, de partage et de communion fait par Mme Angi Pendergrass au staff du Centre américain Happiness, prouve l'attachement et surtout la marque de confiance, de convivialité vécus par la conseillère des affaires culturelles lors de son séjour au Tchad en général, et en particulier au Centre américain Happiness.



C'est aussi une manière pour elle, de féliciter l'équipe du Centre américain Happiness, dirigée par Abakar Bichara pour les efforts visant à promouvoir la langue anglaise au Tchad.