Tchad : l'ambassadeur de Chine au Tchad en visite de courtoisie à Moundou

Le président du comité de gestion intérimaire de la commune de Moundou, Nguembaye Bienvenu a accueilli ce 13 décembre le représentant de la République populaire de la Chine au Tchad, son Excellence Wang Xining à l'hôtel de ville.



Cette visite s'inscrit dans le cadre de la coopération entre la Chine et le Tchad. L'objet de ce déplacement est de redynamiser la relation diplomatique entre la ville de Moundou et la Chine. C'est dans son cabinet que le maire intérimaire et son invité ont abordé la question du développement de cette ville, en présence de ses proches collaborateurs.



Ainsi, le maire a beaucoup apprécié cette occasion d’échanges et partage avec l'ambassadeur. Une batterie de doléances de la commune a été ensuite présenté à l’imminent visiteur. Il s'agit notamment du problème de la gestion des déchets dans la ville, l'aménagement des routes urbaines et l’insuffisance de matériels de travail.



Ces doléances ont été rappelées par le responsable de l’association des amis de la Chine au Tchad, Neatobeye-Le-Nassingar. « Vos visites nous sont toujours bénéfiques. Dans un passé récent, votre prédécesseur était venu et a offert deux forages d'eau à motricité humaines à la commune ».



« Il s’agit d’un ouf de soulagement pour la population mais, il reste encore d'autres défis à relever comme l'éclairage des quartiers reculés de la ville », a-t-il ajouté. La cartographie de la capitale économique a été remise à l'ambassadeur Wang Xining pour lui permettre, sans doute, d'apprécier son état.



L'ambassadeur a fait comprendre qu'il prend acte de toutes ces difficultés, mais il va bien réfléchir sur la question avec sa hiérarchie, en vue de trouver une solution idoine à ces problèmes. Il rassure que « le peuple chinois sera très content de participer au développement socioéconomique de la commune de Moundou ».



Pour lui, cette visite n'est pas la première fois et ne sera pas le dernier car, il partage les préoccupations des Tchadiens. La délégation chinoise s'est ensuite rendue chez le gouverneur de la province du Logone Occidental, Ibrahim Ibni Oumar Mahamat Saleh, pour lui présenter ses civilités.



Le gouverneur a complété la liste des difficultés de sa circonscription administrative en y ajoutant le désenclavement du Tchad, et l’inutilisation régulière de l'aéroport international de Mbakeur qui devrait participer au décollage socioéconomique de sa province.



S’agissant du problème aéronautique, Wang Xining pense qu'il est important de le résoudre le plus vite possible, pour permettre d'accéder aux produits occidentaux. Il informe que son pays est en train de travailler avec le Tchad sur cette problématique.



Enfin, il a reconnu que sol tchadien est adaptable à l'implantation des machines de production. Et c'est dans un climat chaleureux que le représentant de la Chine au Tchad et sa délégation ont repris le chemin de N'Djamena.