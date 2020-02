Tchad : l'ambassadeur de Chine reçu par le chef de l'Etat

Le président de la République Idriss Déby a reçu jeudi l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Tchad, Li Jin Jin.



Le sort des étudiants tchadiens qui vivent dans l’épicentre du coronavirus en Chine était au centre de l'audience, a indiqué la Présidence.



Le chef de l'Etat a exprimé toute la solidarité du peuple tchadien au peuple frère et ami de la République populaire de Chine, suite à l’épidémie du coronavirus.



Il s'est enquit du cas des 38 étudiants tchadiens vivant à Wuhan, foyer de la maladie.



Selon le diplomate chinois, tous les étudiants tchadiens de Wuhan se portent parfaitement bien. Aucun d’eux, n’est affecté par le virus.



L’ambassadeur de Chine au Tchad, assure également qu’aucun Chinois provenant de la ville de Wuhan, l’épicentre du coronavirus n’ait été enregistré au Tchad, tandis qu'aucun cas de coronavirus n’est enregistré.



"Le coronavirus n’est pas une fatalité, c’est une maladie comme toute autre et par conséquent guérissable", a expliqué l'ambassadeur Li Jin Jin.



Selon lui, "la panique est plus dévastatrice que l’épidémie".