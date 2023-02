Tchad : l'ambassadeur de France en visite à Mao

Il a été reçu chaleureusement par les autorités civiles, militaires et traditionnelles de la ville de Mao. Le secrétaire général de la province du Kanem, Satadjim Succès Noël, a pris part à cette cérémonie d'accueil.



Le diplomate français s'est ensuite rendu au Palais du Sultanat où il a été reçu par les autorités locales, les notables et la population. L'objectif de sa visite est de renforcer les liens d'amitié et de coopération entre la France et le Tchad, notamment dans la province du Kanem.



L'accueil chaleureux réservé à l'ambassadeur de France témoigne de l'importance accordée par les autorités locales et la population à la relation entre les deux pays. Cette visite promet d'être fructueuse pour le développement et la coopération entre la France et le Tchad.