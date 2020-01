Tchad : l’ambassadeur de France reçu par Idriss Déby

Le Président de la République Idriss Déby a accordé mercredi , une audience à une délégation de la force Barkhane conduite par l’Ambassadeur de France au Tchad, Bertrand Cochery et comprenant le Commandant de la force Barkhane, le Général Pascal Facon. La participation du contingent tchadien dans la zone des trois frontières : Mali-Niger-Burkina-Faso était au centre de l’entretien, a indiqué la Présidence,



Au sortir du Sommet de Pau, il a été décidé de la mutualisation des efforts pour combattre efficacement les forces du mal qui opèrent dans la zone sahélo-saharienne. C’est pour matérialiser la présence du contingent tchadien dans la zone des trois frontières : Mali-Niger et Burkina-Faso que le chef de l’Etat a accordé ce mercredi 29 janvier, une audience à une délégation de la force Barkhane conduite par l’ambassadeur de France au Tchad, Bertrand Cochery et comprenant notamment le Commandant de la force Barkhane, le Général Pascal Facon.



Les discussions entre le chef de l’Etat et le Commandant de la force Barkhane ont duré deux heures et se sont déroulées en présence des ministres des Affaires étrangères, M. Chérif Mahamat Zène, de la Défense nationale, Général Mahamat Abali Salah et des proches collaborateurs du Président de la République.



L’alliance pour le Sahel comprenant notamment les forces du G5 Sahel, ceux de Barkhane et les contingents du Tchad, du Niger, du Mali de la Mauritanie et du Burkina-Faso, sous un commandement unifié, sera bientôt opérationnelle.