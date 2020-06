Tchad : l'ambassadeur de France reçu par le chef de l'État

N'DJAMENA - Le chef de l'État Idriss Déby a reçu jeudi l'ambassadeur de France au Tchad, Bertrand Cochery, ainsi que quelques membres du Comité de suivi des engagements du sommet de Pau.



"Nos échanges ont porté sur les questions sécuritaires, notamment le renforcement de la lutte contre le terrorisme dans le Sahel", a indiqué le chef de l'État.



Vendredi dernier, les ministres en charge de la défense des pays du G5 Sahel et ceux de la Coalition pour le Sahel ont échangé par visioconférence sur l'opérationnalisation d'une force commune sous-régionale.



Le ministre tchadien en charge de la défense, le général Mahamat Abali Salah et le chef d'état-major des armées 1er adjoint, le général Djimadoum Tiraïna, ont pris part à la rencontre.



"Il est vrai que la situation est aujourd'hui sous contrôle, mais on ne peut pas juger de son rebondissement face à la défaite cuisante de l'ennemi dont on ne peut mesurer la capacité de nuisance réelle", a dit le général Mahamat Abali Salah qui a exhorté à une mutualisation des efforts.