L’ambassadeur de Russie au Tchad, Aleksandr Chvykov, a fait un point de presse ce 8 avril à N’Djamena pour éclairer l’opinion sur la guerre menée en Ukraine. Il a dénoncé la prolifération des désinformations et a assuré que les forces militaires russes évitent de cibler des civils.



“L’opération militaire spéciale se poursuit en Ukraine”, a assuré l’ambassadeur qui a situé les objectifs : libérer des territoires, démilitariser, dénazifier et éliminer les menaces pour la Russie émanant du territoire ukrainien.



Pour l’ambassadeur, “l’Ukraine est devenue un outil pour contenir la Russie. Les militaires russes font tout pour éviter des victimes parmi la population civile”.



Aleksandr Chvykov a laissé entendre que le régime ukrainien élimine sa propre population avec le soutien des superviseurs américains et européens.



“Les provocations, la désinformation et Les mises en scène mensongères sont devenues l’arme principale des nationalistes ukrainiens”, a mis en garde l’ambassadeur.



Des anciens étudiants tchadiens en Russie se sont constitués en groupe pour exprimer leur soutien à la République fédérale.



Depuis le 28 février, des négociations ont lieu entre la Russie et l’Ukraine. L’ambassadeur évoque une approche réaliste de la partie ukrainienne mais dénonce des tentatives de sabotage de l’Occident.