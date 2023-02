Tchad : l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en visite dans la province du Salamat

Le diplomate américain Alexander Laskaris effectue sa première visite dans la province du Salamat. Il est accueilli à l'aérodrome de la ville d'Am-Timan par les autorités administratives civiles et militaires, la société civile et la population sortie nombreuse pour honorer la venue du représentant des États-Unis d'Amérique au Tchad.



Après la visite de courtoisie à la première autorité provinciale représentée par le secrétaire général de la province du Salamat, Maab Mara qui a souhaité la bienvenue au diplomate américain, Alexander Laskaris s'est rendu à la radio communautaire FM Dar-Badja où il a été accueilli par le comité de gestion de la radio.



Le site prévu pour la construction d'un pont communautaire cyclable sur le fleuve Bahr-Azoum, constitue la troisième étape de la visite. Le pont communautaire y sera construit sous financement de la communauté locale avec l'appui de la mission ''TEAM'' d'Am-Timan.



Il a également rencontré les responsables de l'ong AJRPS lors d'une séance de travail tenue au siège de ladite organisation. À la délégation sanitaire provinciale, un plaidoyer a été lancé à l'endroit des partenaires pour appuyer l'institution. La visite du diplomate s'achève par la rencontre des chefs traditionnels qui ont organisé une course hippique en cette circonstance.



Selon l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, cette première visite qui intervient après 6 mois de sa venue au Tchad, s'inscrit dans le but de s'imprégner des réalités vécues par la population tchadienne.