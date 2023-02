Tchad : l'ambassadrice du Canada discute des enjeux des femmes/filles avec la ministre du Genre

La ministre du Genre de la solidarité nationale Amina Priscille Longoh a reçu en audience ce 15 février 2023, l’ambassadrice de Canada au Tchad avec résidence au Cameroun, Lorraine Anderson.



Au cours de cette visite, les deux personnalités ont échangé sur les enjeux auxquels font face les femmes et les jeunes filles au Tchad, ainsi que les défis à relever.



Au sortir de cette rencontre, l'ambassadrice a salué les efforts du Tchad dans la mise en œuvre de la résolution 1324 des Nations unies, qui vise à promouvoir la participation pleine et entière des femmes à la prévention et la résolution des conflits. Elle a également félicité le Tchad pour les progrès accomplis dans ce domaine.



Lorraine Anderson a par ailleurs souligné les efforts humanitaires et de développement menés par le Canada au Tchad. Cette visite de l'ambassadrice du Canada au Tchad avec résidence au Cameroun montre l'importance accordée par la communauté internationale à la situation des femmes et des jeunes filles au Tchad, ainsi que l'engagement du Canada à soutenir les initiatives en faveur de leur autonomisation et leur épanouissement.