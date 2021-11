Tchad : l'aménagement de la réserve de Ouadi-Rimé et Ouadi-Hachim porte ses fruits

Cette deuxième réunion du conseil consultatif provincial s'inscrit dans le cadre de la misse en œuvre du projet d'appui à l'aménagement de la réserve de faune de Ouadi Rimé Ouadi Hachim. Elle vise à faire une restitution des données sectorielles du plan d'aménagement et de gestion, ainsi que des scénarios de zonage de la réserve de Ouadi Rimé Oudi Hachim.



Pour le directeur du projet Ouadi Rimé et Ouadi Hachim, All-Rachid Ahmat, le gouvernement du Tchad a signé un protocole d'accord en 2014 avec le Sahara Conservation Fund pour la réintroduction des espèces ayant disparu depuis plus de 40 ans, notamment les Oryx et les Addax.



Selon All-Rachid Ahmat, les résultats sont probants six ans après : 417 oryx, 65 addax en liberté, cinq gazelles dama après celles récemment réceptionnées, ainsi que 24 autruches se trouvent dans la réserve de Ouadi Rimé et Ouadi Hachim.