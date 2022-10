TCHAD

Tchad : l'amertume de Payang Padacké après le saccage de ses business le 20 octobre

Alwihda Info | Par Tchonchimbo Ouapi Raphaël - 26 Octobre 2022

VIDÉO. Payang Padacké, homme d'affaires et actionnaire dans des entreprises hôtelières, dénonce le saccage et l'incendie de deux de ses hôtels à Walia et Habena lors des manifestations du 20 octobre.