TCHAD Tchad : l’ancien ministre Elie Romba enfin inhumé

Alwihda Info | Par Martin Higdé Ndouba - 19 Octobre 2021



Désormais, l’homme qui a travaillé avec tous les régimes qui se sont succédés au Tchad, repose au Jardin de Djalali, localité située à une trentaine de kilomètres environ à la sortie sud-Est de la ville de N'Djamena. L'inhumation a eu lieu malgré une altercation entre sa famille nucléaire et son épouse Ruth Yaneko.

La cérémonie de ses obsèques a eu lieu dans son domicile au quartier Moursal, dans le 6e arrondissement. Elle s'est déroulée en présence de sa famille nucléaire, son épouse, ses enfants, ses voisins, ses amis du Tchad, ceux de la Côte d’Ivoire, les membres sa communauté chrétienne, ses collaborateurs, les journalistes et quelques hautes personnalités du pays à savoir Nouradine Delwa Kassiré Komakoye, Saleh Kebzabo, Emmanuel Nadingar, Jean Bénard Padaré, l’actuel ministre des finances et du budget, Tahir Hamid Nguilin.



"Elie Romba est un homme politique ambitieux au parcours riche. Candidat malheureux aux premières élections à l’heure démocratique de 1996, avec son parti Union Démocratique pour le Progrès au Tchad (UDPT), il a su donné le meilleur de lui-même dans la scène politique tchadienne", en témoigne son compagnon de lutte, Ousmane Ahmed Abchoch, président fondateur du parti UDR.



Le pasteur Bimba Josué de l’ACT Dolisie a pour sa part affirmé "qu'Elie n’est pas seulement un homme politique mais un vrai serviteur du Dieu vivant, père fondateur de l’Union des Jeunes Chrétiens".



Le président des Diacres de l’Association des Eglises Evangéliques des Frères au Tchad (AEFFT), Mbaiassem Mboninga et quelques membres de ladite union ont également donné leurs témoignages concernant la vie du défunt ainsi que sa bibliographie. "Né le 28 décembre 1942 à Fort Lamy actuel Ndjamena, père de quatre enfants dont deux filles et deux garçons, il fit ses premières démarches à l’école à l’âge de 8 ans, très brillant il obtint son baccalauréat série Philosophie en 1963 et ensuite une Licence en Droit Public. De là, il s’envole pour la France grâce à l’obtention d’une bourse d’étude à l’Ecole nationale des impôts où il décrocha un diplôme d’études financières, économiques et bancaires. Aujourd’hui, le seul héritage que ses enfants estiment le plus est le chemin de Jésus christ, déclarent-ils.

Le Tchad a perdu un homme de valeur mais la communauté Kabba ne cessera pas de pleurer ce fils digne religieux et politicien", déplore le représentant de la communauté Kabba.



"Elie n’a pas connu une fin facile, l’homme a souffert pendant des années mais grâce à Dieu et aux soutiens de son épouse Ruth et ses enfants, aujourd’hui il s’en va auprès de Dieu, tel est le mot de remerciement de sa famille nucléaire", affirme Béninga Marc, représentant de la famille, tout en adressant ses remerciements au peuple Ivoirien qui a bien soutenu leur frère Elie jusqu’à son dernier souffle.



L’homme n’est jamais parfais malgré ses richesses intellectuelles, religieuses, politiques. Elie s’inscrit sur la liste des cadres sudistes qui n’ont pas pensé au développement de leur localité, expliquent certains jeunes de sa communauté Kabba.



Sans franchir l’étape de la mort, personne ne verra Dieu, tel est le message du Pasteur Nadoumngar Mardochée pour accompagner son père spirituel dans ses dernières demeures.



Adieu Elie Romba et sincères condoléances à la famille.





