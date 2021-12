Tchad : l'ancien politico-militaire du MDJT, Ahmat Kaylan, regagne le pays

Ahmat Kaylan a été accueilli ce 21 décembre au pavillon d'honneur de l'aéroport de N'Djamena par plusieurs officiels dont le ministre d'État au dialogue et à la réconciliation nationale, Acheikh Ibni Oumar, le ministre de la Communication, Abderaman Koulamallah, le 1er vice-président du Comité d'organisation du dialogue national inclusif (CODNI), Saleh Kebzabo, et le général de corps d'armée Oki Mahamat Yahya Dagache.



Ahmat Kaylan entend "apporter (sa) contribution à une transition" mais "pas à un parti politique, ni à un clan". Il a affirmé qu'il "appartient à tous les fils du Tchad d'aider cette transition" et a émis le souhait d'un Tchad qui transcende toutes les rivalités.



"Le régime qui était là avant ne correspondait pas à ma vision des choses. Aujourd'hui, il y a une situation qui est extrêmement nouvelle. On va combattre une transition ? Ça na pas de sens", a relevé Ahmat Kaylan.



Selon lui, "ce n'est pas une transition politique, c'est une transition militaire que les circonstances ont imposé. Il n'y avait pas d'autres solutions. Il nous appartient à tous d'aider (...) Rien ne nous empêche de réviser nos positions".



Ahmat Kaylan avait été l’un des membres fondateurs du mouvement et son premier porte-parole alors qu’il était en exil en France.