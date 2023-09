Tchad : l’ancien premier ministre Emmanuel Nadingar brise le silence

L'ancien Premier ministre, Emmanuel Nadingar, a pris la parole lors d'une conférence de presse organisée chez lui pour réagir à la situation actuelle du pays, ce 27 septembre 2023. Avec un mélange d'espoir et de regret, il a appelé humblement le Président de la République Mahamat Idriss Deby à maintenir sa politique de main tendue en vue de faciliter la contribution de tous ceux et celles qui souhaitent œuvrer pour le développement du pays.



Il a répondu à ceux qui prétendent ne pas le voir rire en rappelant qu'en tant qu'ancien Premier ministre et ancien secrétaire du MPS, il a toujours travaillé en profondeur pour le Tchad. Néanmoins, il a noté que ceux qui l'ont remplacé ont maintenant la responsabilité de s'afficher publiquement, tandis qu'il reste concentré sur sa mission.



Emmanuel Nadingar a souligné le potentiel considérable du Tchad et sa connaissance approfondie des ressources du pays. Il a également salué l'innovation et le potentiel de la jeunesse tchadienne, mais a exprimé sa préoccupation quant au manque de soutien tant du gouvernement que des partenaires pour accompagner cette jeunesse prometteuse.