Tchad : l'ancien sultan du Dar Ouaddaï nommé conseiller présidentiel

Sa suspension en mai 2019 avait conduit à son remplacement par Cherif Abdelhadi Mahdi, qui vient d'être réhabilité après plusieurs mois de suspension.



En janvier 2020, la famille Ourada avait expliqué que plusieurs démarches avaient été entreprises pour contester la nomination de Cherif Abdelhadi Mahdi en tant que Sultan du Ouaddai. Des requêtes ont été adressées au Chef de l’Etat, une plainte a été déposée auprès du Gouverneur de la Province du Ouaddaï, des lettres et des démarches de civilité ont été entreprises à l’endroit de la Première Dame de la République, et des procédures judiciaires ont été entamées, mais toutes ces initiatives sont restées sans suite jusqu'à ce jour.



La nomination de Mahamat Brahim Ourada en tant que Conseiller Chargé de Mission à la Présidence de la République est donc un événement marquant dans la carrière de cet ancien sultan, qui aura désormais l'occasion de travailler au plus près du pouvoir exécutif du Tchad.