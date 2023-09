Tchad : l'année académique 2023-2024 débutera lundi 2 octobre dans toutes les facultés/écoles/instituts

Lors de cet événement, le ministre a annoncé que l'année académique 2023-2024 débutera le lundi 2 octobre dans toutes les facultés, écoles, et instituts nationaux. Cette rentrée revêt une importance particulière, car elle marque le retour à un calendrier académique stable après plus de 10 ans de perturbations.



Le ministre a appelé l'ensemble des acteurs de l'enseignement supérieur à gérer cette rentrée avec précaution pour éviter toute interruption de cours, soulignant que les années blanches sont préjudiciables tant pour les jeunes que pour l'économie et la société.



Il a également exhorté la communauté universitaire à tirer des enseignements des années perturbées précédentes et à s'engager à respecter strictement le calendrier académique fixé par la circulaire N°018/PT/PM/MESRSI/SE/SG/DGESRSI/2023 du 19 septembre 2023, établissant le calendrier académique 2023-2024.



Le ministre a rendu hommage aux étudiants, enseignants et personnel de soutien qui nous ont quittés au cours de l'année académique précédente et a exprimé ses condoléances aux familles endeuillées.



Il a rappelé que l'année académique 2022-2023 avait été perturbée par des mouvements de grève, mais grâce à la compréhension de tous les acteurs de l'enseignement supérieur, l'année avait pu être sauvée, préservant ainsi l'avenir des étudiants.



Le ministre a conclu en appelant les étudiants à se remettre au travail avec détermination et à viser des résultats encourageants pour eux-mêmes et pour leurs familles, soulignant que la réussite dans les études était l'objectif supérieur de la Nation.