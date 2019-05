Tchad : "l'année académique se déroule dans le calme", ministre Education

Le ministre de l'Education nationale et de la Promotion civique, Aboubakar Assidick Choroma, s'est félicité ce jeudi du déroulement dans le calme de l'année académique 2018-2019, une tendance que le Gouvernement entend perpétuer.



"Tous, nous avons constaté que l'année académique 2018-2019 se déroule dans le calme. Les choses se déroulent très bien. Nous sommes à la phase d'organisation des examens et concours. Les dispositions sont prises au niveau du ministère de l'Education nationale pour l'organisation du Brevet enseignement fondamental et également pour l'organisation du baccalauréat", a souligné le ministre de l'Education nationale et de la Promotion civique, Aboubakar Assidick Choroma.



D'après lui, "tout a été expliqué à la réunion, les ministres ont exprimé les difficultés auxquelles ils font face, notamment les difficultés financières. Les partenaires sociaux sont intervenus pour demander à l'Etat de prendre les dispositions nécessaires pour sauvegarder ces acquis de calme".



Le ministre d’Etat, ministre secrétaire général de la Présidence de la République, Kalzeubé Pahimi Deubet, a présidé ce jeudi, une réunion sur le système éducatif tchadien, en présence des ministres concernés, partenaires techniques, financiers et sociaux. Les participants ont examiné la situation du secteur à quelques semaines de l’organisation des examens.



Plusieurs mesures ont été décidées par le ministre Kalzeubé Pahimi Deubet pour pallier aux difficultés, notamment la suppression des charges superflues et l'affectation des ressources pour opérationnaliser les académies. Les Universités pourraient également être équipées en connexion internet pour relever le niveau de formation des jeunes tchadiens et doter le Tchad d’un capital humain compétitif au service de son développement.