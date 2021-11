Tchad : l’antenne du Batha de La Croix Rouge en assemblée élective

Le président national de La Croix Rouge du Tchad assiste aux travaux de l'assemblée générale élective du comité provincial de la Croix du Batha. Arrivée au terme de son mandat, l'équipe du comité provincial de la Croix Rouge, dirigée par Assileck Abdelkerim, a présenté ses activités des quatre années écoulées.



Selon le président sortant de la Croix Rouge du Tchad, antenne du Batha, durant le mandat écoulé, des programmes de préparation à la réponse aux urgences, de lutte contre la malnutrition, de sécurité alimentaire, ont été menés par le deux institutions sœurs, à savoir La Croix du Tchad et La Croix Rouge française, au bénéfice de la population du Batha. Pour Issakha Ahmat Senousi, président national, La Croix Rouge doit répondre avec rapidité et souplesse, aux besoins de tous ceux qui appellent à une protection et une assistance humanitaire impartiale.