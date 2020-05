Tchad : l’appel aux dons d'étudiants pour financer un forage

Un groupe d'étudiants de la diaspora se mobilise pour récolter des fonds et financer un forage d’eau à Kouba, un village situé au Tchad.



Plus de quatre étudiants se sont investis dans un projet humanitaire à Kouba, un village situé dans la Région de Wadi Fira. Ils ont ouvert une cagnotte sur un site de financement participatif pour récolter 2756 € afin de financer un forage dans ce village. « Ce forage permettra à tout un village d'avoir un accès à l'eau de manière durable ».



Plus de 2,6 millions de personnes meurent chaque année du manque d'accès à l'eau potable.



Pour l'instant, 180 € ont été récoltés. L'idée est d'inciter les autres étudiants à participer à un Water challenge afin de générer d'autres projets. Les étudiants ont été sensibles aux actions de l'ONG Water4chad basée à Dallas, Texas, USA, qui a déjà financé des puits au Tchad.



« On parlait des inégalités avec trois autres garçons. On s'est demandé ce que l'on pouvait faire. Et on a demandé à Tidjani de nous soutenir », avance Mahamat, l'un des étudiants à l'origine du projet.



Les jeunes espèrent également que la cagnotte les aidera à mener le projet à son terme. Ils comptent sur la solidarité active et la mobilisation.



Le lien pour la cagnotte : https://www.cotizup.com/de-l-eau-pour-un-villagetchad