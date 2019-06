Tchad : l'appel du gouverneur Ramadan Erdebou pour la paix au Ouaddaï

Le gouverneur de la province du Ouaddaï, Ramadan Erdebou, a lancé ce mardi un appel à la mobilisation pour la préservation de la paix et de la cohabitation pacifique au Ouaddaï, à l'occasion de la fête de l'Aïd marquant la fin du ramadan.



Au cours de la présentation de ses voeux au gouvernorat d'Abéché, plusieurs sujets ont été abordés, notamment la question de la cohabitation pacifique, et du vivre ensemble au Ouaddaï. Ramadan Erdebou a lancé un appel à tous les secteur administratifs de la province afin de prendre les mesures nécessaires pour éviter un embrassement, a constaté un correspondant d'Alwihda Info.



Il a demandé à tous les partis politiques de prêter main forte aux autorités militaires pour les soutenir dans la résolution des problèmes qui gangrènent la province du Ouaddaï. Le gouverneur a insisté pour l'implication de tout un chacun dans la sensibilisation et a appelé à un changement de comportement. "Changeons d'abord nos comportements pour que les futures générations trouvent leur place dans ce pays", a-t-il déclaré.



La rencontre s'est déroulée en présence de plusieurs responsables administratifs et miliaires, des leaders religieux ainsi que des représentants des différentes couches socio-profesionnelles de la société.