Tchad : l'apprentissage de la conduite en auto-école, un préalable obligatoire mais négligé

C'est à l'espace public communément appelé "Fest Africa" dans le 6ème arrondissement de la capitale que se déroule l'apprentissage de la conduite automobile. À première vue, des voitures font la rotation. On peut distinguer différentes auto-écoles.



Des apprenants sont debout et d'autres assis sur un banc. Chacun attend son tour pour passer l'exercice pratique du jour. Ils sont munis d'un carnet de prise de note. Un encadreur accompagne chaque apprenant pour l'apprentissage du maniement du volant. C'est sur une distance de 160 mètres délimitée avec des marges de 20 mètres que se déroule l'exercice. Des planches peintes en bleu et jaune servent de piquets pour l'exercice.



"Nous recevons 40 à 60 apprenants par jour pour au moins une heure de temps dont 30 minutes pour la pratique", explique l'un des encadreurs.



Une apprenante affiche sa motivation à apprendre la conduite. La question de l'achat du véhicule se posera après. "Je ne peux pas être dépendante du chauffeur à tout moment. Par exemple s'il tombe malade lors d'un voyage, je peux lui sauver la vie, ou s'il a une obligation quelconque je peux prendre le volant moi-même", dit-elle.



Djiraïbe Merci explique comment il est devenu encadreur de conduite : "Après l'obtention de mon baccalauréat, je me suis inscrit en mécanique. J'ai fais deux ans de formation et comme souvent dans les avis de recrutement on demande des chauffeurs mécaniciens, je suis venu m'inscrire pour être chauffeur. Apres 45 jours d'apprentissage, nous sommes soumis à un examen pour le permis".