Tchad : l'apprentissage du langage des sourds, un impératif pour le brassage entre élèves

L'instauration de l'apprentissage du langage des sourds à l'école revêt une importance capitale pour plusieurs raisons. D'abord, elle favorise l'inclusion des élèves sourds et malentendants en leur offrant une voie d'accès à la communication, et à l'éducation.



Cela permet à ces élèves de mieux participer à la vie scolaire et sociale, réduisant ainsi les barrières et les discriminations. Ensuite, cela peut constituer un canal, à travers lequel l'on pourra sensibiliser tous les élèves, entendant ou non, à la diversité des modes de communication et peut entraîner un développement des compétences en matière d'empathie, de respect et de tolérance.



Instaurer l'apprentissage du langage des sourds à l'école contribuera également à enrichir la culture générale des élèves, leur ouvrant la porte à un univers linguistique et culturel riche, celui des communautés sourdes. Cependant, apprendre la langue des signes peut être bénéfique pour le développement cognitif des élèves entendant.



Cet enseignement entraînerait la stimulation des compétences, comme la mémoire visuelle, l'attention et la capacité d'adaptation à différents modes de communication. En effet, dans un monde de plus en plus inclusif, intégrer l'apprentissage du langage des sourds à l'école est essentiel pour garantir la construction d'une société plus équitable et solidaire.



Cela permettra à tous les apprenants de prendre part également aux différents examens lorsqu'ils sont formés, grâce à un programme dédié à l'enseignement inclusif. L'enseignement inclusif revêt une importance capitale, même pour les enseignants en ce sens qu'il leur offre la possibilité de tenir compte des déficiences de chaque élève dans une quelconque discipline donnée. Il facilite ainsi la communication avec tous, gage d'un meilleur brassage entre élèves.



Ainsi pour ce faire, le ministère de l'Education nationale et de la Promotion civique est invité à réfléchir profondément sur cette question, afin que cela soit une réalité effective dans toutes les écoles du Tchad. La déficience auditive ne devrait pas constituer une barrière pour les élèves non entendant, on doit leur offrir un meilleur cadre qui leur est dédié afin qu'ils puissent exprimer leur plein potentiel.