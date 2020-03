Tchad : l'armée assure avoir repoussé l'attaque de Boko Haram au Lac

L'état-major général des armées a déclaré lundi dans un communiqué que les terroristes de Boko haram ont attaqué le 23 mars vers 5 heures, la position des forces de défense et de sécurité tchadiennes à Boma, une localité frontalière entre le Tchad et le Niger.



Selon l'état major, l'attaque a été violemment repoussée et le ratissage continue.



Un bilan exhaustif de l'attaque sera annoncé ultérieurement.



Une délégation composée du ministre en charge de la défense et du chef d'état-major général des armées est dépêchée ce mardi matin dans la zone.