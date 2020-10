Tchad : l'armée de l'air envoie deux femmes pilotes aux USA pour une formation

L'armée de l'air tchadienne a récemment envoyé deux candidates pilotes aux USA pour une formation initiale de pilote, a informé mercredi l'ambassade des États-Unis au Tchad.



Après un processus de sélection rigoureux comprenant plusieurs tests de compétence en anglais, le chef d'état-major de l'armée de l'air tchadienne, le général de brigade Idriss Amine, a choisi le lieutenant Sadie Ahmat Djibrine et le lieutenant Haoua Djiddi Hisseine pour devenir les premières femmes pilotes tchadiennes envoyées aux États-Unis pour une formation sur des avions américains.



Le gouvernement américain parraine une année de formation en anglais et une formation initiale de pilote aux États-Unis pour les deux lieutenants.



Après leur formation initiale, les deux lieutenant seront envoyées en formation avancée pour apprendre à piloter l'avion C-130 ou le C-208.



Le gouvernement américain a fait don d'un C-130 et de deux C-208 au Tchad.



Chaque année, le gouvernement américain investit plus de 3 millions de dollars dans la formation et le maintien en condition opérationnelle pour aiderle Tchad à moderniser davantage son armée de l'air.