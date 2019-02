Tchad : l'armée est "prête à faire face à toutes menaces", état-major

L'état major général des armées du Tchad informe qu'en date du 30 janvier 2019, "une colonne de mercenaires et terroristes a tenté de faire incursion sur le territoire tchadien, suite aux opérations de l'armée libyenne contre les groupes mercenaires et terroristes qui écument la partie sud de la Libye", d'après un communiqué parvenu à Alwihda Info.



Cette colonne a été "repérée, neutralisée et mise hors d'état de nuire par nos forces aériennes appuyées par l'opération Barkhane", explique le porte-parole des armées, Colonel Azem Bermandoa Agouna.



L'état major général des armées rappelle que "la situation est sous contrôle et que les frontières tchadiennes sont totalement sécurisées". Les forces de défense et de sécurité "déterminées et engagées demeurent vigilantes et prêtes à faire face à toutes menaces d'où qu'elles viennent."