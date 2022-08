Tchad : l’armée repousse une attaque terroriste près de Bol, 2 soldats tués

"Cette mésaventure de la secte a causé la mort d'une dizaine de terroristes et a provoqué, malheureusement, la perte de deux soldats tombés en remplissant leur devoir de défense et de protection de paisibles citoyens", annonce le chef de la transition Mahamat Idriss Deby.



"Ceci rappelle éloquemment que la menace terroriste posée par BH et autres terroristes opérant dans la zone est encore et toujours réelle et appelle à la constance de la vigilance", ajoute le chef de la transition.