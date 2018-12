Tchad : l'armée se lance dans l'agriculture à Djarmaya

La ministre de la Production, de l'Irrigation et des Equipements agricoles, Lydie Beassemda, s'est rendue ce samedi 15 décembre à la tête d'une délégation au périmètre hydro-agricole aménagé de Djarmaya, à la sortie de N'Djamena, pour s'enquérir de l'évolution des travaux sur le terrain.



Le périmètre aménagé de Djarmaya servira à la culture de riz, de maïs et de la culture maraîchère.



"Un aménagement comme celui-là, avant tout c'est pour la population", a expliqué la ministre. Elle a également relevé que l'aménagement permettra de donner aux producteurs un encadrement, notamment grâce à l'appui de techniciens.



Le génie militaire va exploiter 102 hectares



La délégation a également visité la surface de 102 hectares, octroyée au groupement agricole de la direction centrale du génie militaire. "L'armée va contribuer non seulement à nourrir le corps militaire, mais à nourrir les citoyens parcequ'il y aura des gens qui vont quand même trouver quelques graines à travers ce que l'armée pourra faire", a précisé la ministre.



La délégation a également visité une station de pompage d'eau dans les périmètres aménagés ainsi que le dépôt du comité de pilotage.



Une réunion d'échange avec les techniciens en charge du projet d'aménagement du périmètre agricole de Djarmaya, a permis de faire le point sur les difficultés rencontrées au cours des travaux.