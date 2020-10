Tchad : l'artiste KKJ annonce la sortie de l'album "Maxi single"

KKJ est à la fois artiste, rappeur et homme d'affaires. Il est dans la musique depuis 20 ans et il compte plusieurs collaborateurs tels que Smarty et Leeckma du Burkina Faso, NAFTAly de la côte d'Ivoire, Kyam de la France, etc. Il est producteur depuis des années et s'autoproduit lui-même à travers sa structure KKJ.



KKJ est né le 06 avril 1983 à N'Djamena. Il est connu sur les chansons qui sont un mélange d'afro-pop. Sa véritable carrière musicale commence en 1998 avec son groupe "Ice Jah-Men D". En 2005 le groupe met sur le marché un album de 10 titres. En 2008, il s'envole pour le Nigeria pour des raisons d'études. En 2012, il est invité par le label "Nouvelles Dimensions" à Ouagadougou pour enregistrer un nouvel album avec des clips vidéo. En 2016, il revient avec "le reflet", un album qui exprime la maturité de ce jeune en quête perpétuelle d'identité.



Après avoir fêté ses 20 ans de carrière et la sortie de son maxi single l'année dernière, KKJ nous revient avec le clip "Chadian's girls" qui est un promo sur trace Africa. Un titre qui sera lancé à la faveur d'un concert qu'il organisera le 07 septembre prochain à l'IFT.