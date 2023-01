Tchad : l'artiste Youssoupha rend visite au rappeur Sultan

L'accident de la circulation qui a touché le célèbre rappeur tchadien Sultan Guy, a été un véritable coup dur pour la scène musicale tchadienne.



Depuis près d'un an, il est privé de toute activité musicale, et ses fans sont impatients de le revoir sur scène.



Ce 12 janvier, un autre rappeur, le franco-congolais Youssoupha, lui a rendu visite pour lui apporter son soutien et son amitié. Youssoupha, qui est lui-même une figure importante de la scène rap, a pris le temps de rendre visite à Sultan Guy pour lui apporter son réconfort et lui montrer son soutien.



Il a également profité de cette occasion pour discuter avec lui, de l'avenir de la scène musicale pour propager la culture rap. Bien que Sultan Guy ne puisse pas actuellement monter sur scène, les fans de rap tchadien peuvent espérer qu'il reviendra bientôt avec de nouveaux projets.



En attendant, ils peuvent se réjouir de la solidarité entre les artistes de la scène rap, qui continuent à se soutenir l'un à l'autre dans les moments difficiles. En séjour au Tchad depuis hier, Youssoupha sera en concert samedi au Festival Dary, au Palais des arts et des cultures.