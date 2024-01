Tchad : l'artiste comédien Abba Ngol de retour au pays après un an d'exil

Rentré au Tchad après s'être exilé au Bénin, suite aux événements du 20 octobre 2022, l'artiste comédien et activiste, Abba Ngol, de son vrai nom d'état civil, Reounodji Bomia Amos, a animé une conférence de presse ce mercredi 03 janvier 2024 à la Maison des Médias du Tchad.



Il s’agissait de donner les motifs de son retour, et exprimer sa gratitude et sa reconnaissance aux autorités tchadiennes, pour avoir facilité son retour.



L'artiste a souligné que le rêve de tout artiste consiste à être utile et serviable, à travers l'art. C’est la raison pour laquelle, il a décidé de revenir continuer cette mission d'éveilleur de conscience au pays de Toumaï, en cette dernière phase de transition, dans un contexte de paix et d'unité nationale.



« Le sang a beaucoup coulé dans ce pays, et les plus hautes autorités doivent désormais prôner la justice, l'égalité, par une politique réelle du vivre ensemble, afin que nous voyons notre pays grimper dans une échelle de développement acceptable », a-t-il lancé.



Abba Ngol appelle les Tchadiens à laisser de côté les divergences politiques et religieuses. Enfin, il a salué la main tendue du président de Transition qui a permis son retour au pays.