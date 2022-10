Tchad : l'association "Agir pour la ville que nous aimons" lance ses activités en faveur de Sarh

L'idée de la dénomination "Agir pour la ville que nous aimons" est venue de volontaires sarhois qui se sont levés pour trouver des solutions face aux problèmes liés à l'assainissement que connaissait la ville de Sarh, plus précisément autour du marché Ketegala.



Cette association s'est fixée des objectifs de développement socioéconomique, environnemental, éducatif, culturel, sanitaire et sportif. Elle vise également la valorisation du patrimoine et des richesses historiques que regorge la ville de Sarh.



Parmi les objectifs visés par l'association figurent la renaissance du parc de Manda, l'hygiène et l'assainissement de la ville, ainsi que l'organisation du festival "Le balafon" à Sarh.



Pour le président de ladite association, Mbogo Selly, le bureau exécutif dispose d'une marge de manœuvre pour initier, lancer et suivre des projets qui suscitent des grands espoirs dans la ville de Sarh. Celle-ci ayant séduit tant de coeurs et formé tant de cadres. L'association se dit ouverte à toute personne, sans distinction.