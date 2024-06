Tchad : l’association Al-Kheir apporte son soutien aux victimes de l’incendie de la poudrière

L'association pour la promotion de l'initiative locale Al-Kheir a rendu visite hier, jeudi 20 juin 2024, aux victimes de l’incendie de la poudrière, à l'hôpital de la Référence.



Selon la présidente de l'association, Wazina Djiddi Mallo, l'objectif de cette visite fait suite au triste incendie qui a eu lieu dans la nuit du 18 juin 2024, au camp de la réserve stratégique, provoquant d'énormes pertes humaines et matérielles.



« Cette visite visait à compatir et à s'enquérir de la situation de nos frères victimes de l'explosion du dépôt de munitions de Goudji. Notre action solidaire vise à prôner la cohabitation pacifique et le vivre ensemble », relève la présidente de l’association.