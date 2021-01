Tchad : l’association Alerte Santé en assemblée générale à N’Djamena

N’Djamena - L’association Alerte santé est en assemblée générale extraordinaire pour le renouvellement de son conseil d’administration. Les assises se sont tenues ce samedi au restaurant Pili-Pili.



L’assemblée a voté deux résolutions qui donnent quitus au conseil d’administration pour coopter quatre personnalités en tant que membres du conseil d’administration, et élaborer un plan de communication axé sur les interventions d’Alerte Santé.



Le président d’Alerte Santé, Aimé Makiméré, a indiqué que l’intervention de l’association est actuellement axée dans les deux Mayo Kebbi, dans l’information et la communication sur les risques. L’association envisage de toucher tout le pays grâce à des projets en attente d’exécution, dans le cadre de l'assistance aux ménages en quarantaine en produits de premières nécessité.



Le but principal est d'évaluer comme d'habitude les pas effectués par l'organisation, souligne Aimé Makiméré. Il termine ses propos en affirmant que le monde étant devenu un village planétaire, ils doivent s'ouvrir à l'extérieur afin de profiter des expériences des autres et accroître leur aura. À cet titre, l’association a contribué à la campagne de plaidoyer pour plus de financement en faveur de la couverture universelle menée par ACF France.