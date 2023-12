Tchad : l'association Amal et Royah débattent des défis des personnes handicapées

Pour souligner l'événement, une conférence-débat a été organisée sur le thème "La responsabilité de la société vis-à-vis des personnes vivant avec un handicap".



Plusieurs sujets ont été abordés au cours de la conférence dans le but de trouver des solutions scientifiques à la valorisation des personnes handicapées dans divers domaines. Trois thèmes principaux ont été au cœur des interventions, y compris les lois en vigueur qui protégent et promeuvent les droits des personnes handicapées. Les discussions ont également porté sur les obstacles à la promotion des personnes handicapées et sur leur capacité à s'autonomiser.



Chacun des trois intervenants a défendu à sa manière les problèmes essentiels qui affectent les personnes vivant avec un handicap dans divers domaines.