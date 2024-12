Tchad : l'association Baladia lance le tournoi inter-établissements Fraternité

Ce lundi 02 décembre 2024, l'association Baladia a lancé officiellement le tournoi sportif inter-établissements à l'école publique Associée de Walia barrière.



Placé sous le haut patronage du maire de la commune du 9ème arrondissement, Mahamat Kerima Saleh, ce tournoi qui réunit au total 16 établissements scolaires du 9ème arrondissement est dénommé Fraternité.



Baladia est une association qui œuvre dans les domaines à caractère humanitaire et prône aussi la cohabitation pacifique, et c'est dans cette optique que ce tournoi a été mis sur pied.



Le match d'ouverture a opposé le Lycée Bourgeon au Lycée Le Réveil, et s'est terminé avec un score de 2 buts à 0, en faveur du Lycée Bourgeon.