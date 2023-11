Tchad : l'association CLEF poursuit sa campagne de sensibilisation contre les violences sur les femmes et les enfants

Ce vendredi 3 novembre 2023, l'équipe de CLEF s'est rendue au quartier Diléma, où elle a organisé une de sensibilisation sur la cohabitation pacifique et le mariage des enfants. Cette activité a mobilisé les chefs traditionnels, les leaders religieux et une population venue pour suivre le message prévu en cette circonstance.



Dans son exposé à l'endroit du public, la présidente de CLEF, Halimé Adam Ali a exhorté l'assistance à la culture de la paix et du vivre-ensemble au sein des communautés. Selon elle, seule la paix peut aider les populations à vivre dans l'harmonie et la cohésion sociale.



Elle a aussi invité chefs traditionnels, leaders religieux et population, à lutter contre les violences conjugales récurrentes subies par les femmes. Le mariage des enfants n'a pas été perdu de vue. L'association CLEF, rappelle que la priorité des enfants, c'est d'abord l'éducation.



Les participants ont pour leur part, remercié les membres de l'association qui ont fait le choix de Diléma pour réaliser la séance de sensibilisation. Ils promettent de vulgariser le message afin que les objectifs soient atteints.