Tchad : l’association GRDT s’engage à améliorer la gouvernance locale et l’intercommunalité

Le GRDT a officiellement lancé ses activités le mercredi 1er novembre, à la Maison des Médias, dans le quartier Moursal.



L'objectif principal de cette association est de former les élus locaux, impliquer les citoyens dans les affaires publiques, organiser des formations pour les leaders des ONG et les agents des ministères sectoriels, entre autres.



Selon le coordinateur, Idriss Hamatkreo, le GRDT a obtenu l'autorisation de fonctionner le 25 novembre 2022. L'association est composée de plusieurs membres, dont le ministère de l’Administration du territoire et de la Décentralisation, des ONG et des organisations de la société civile, entre autres.



Dans les municipalités, la formation des élus locaux revêt une importance capitale, car la gouvernance des communes pose problème depuis de nombreuses années. Ainsi, des experts chevronnés apportent leurs expériences pour éclairer les citoyens sur la gestion de leurs communes.



L'objectif de cette association est également de contribuer à la définition de l'intercommunalité et de favoriser des partenariats entre les différentes communes, le tout dans le cadre de conférences-débats sur la décentralisation visant à éduquer le grand public.