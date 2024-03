Tchad : l'association H5 Academy offre un don à l'école officielle de Dembé

Le coordonnateur de l'association H5 Academy, Mahamat Hassane Moustapha a fait un don ce mardi 5 mars, à la direction de l'école officielle de Dembé.



Ce don est composé de 10 chaises pour les enseignants et des boites de craie. Lors de la remise de cette offre, le coordonnateur de l'association H5 Academy, a souligné que l'éducation est la priorité des plus hautes autorités du pays, et chacun doit apporter sa contribution.



Il a encouragé les enseignants à faire davantage pour former les cadres de demain. Pour sa part, le directeur de l'école officielle de Dembé, Madikiegui Manilom Costa, a déclaré que le geste de l'association H5 Academy est significatif. Il a invité d'autres associations à emboîter le pas, car selon lui, l'éducation est la colonne vertébrale de développement d'une nation.



Par ailleurs, le directeur a affirmé que ces chaises vont permettre aux enseignants de souffler pendant les heures de pause. Il a enfin présenté sa gratitude à l'association H5 Academy.