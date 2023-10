TCHAD Tchad : l'association "Jeunesse Active du 9ème arrondissement" de N'Djamena s'interroge sur la digue

Par Nguessitta Djimtengaye Williams - 7 Octobre 2023



L'Association Jeunesse Active du 9ème arrondissement dénonce "la qualité et le coût exorbitant de la digue", s'inquiétant d'un travail bâclé.

L'Association Jeunesse Active a tenu un point de presse ce 7 octobre 2023 à la Maison des Jeunes de Walia pour exprimer son mécontentement quant à la construction de la digue, qu'elle estime ne pas respecter les normes de qualité et présenter des coûts excessifs.



Au cours de cette conférence de presse, l'Association Jeunesse Active, représentée par son chargé de communication, Minnamou Johnson Ezéchiel, a tout d'abord exprimé sa reconnaissance envers les efforts du gouvernement en ce qui concerne la construction de la digue. Cependant, elle déplore que cette structure, dont le coût s'élève à 22 milliards de francs CFA, ne réponde pas aux normes de qualité attendues. Selon l'Association, des consultations avec des experts ont permis de mettre en évidence trois axes non respectés dans la construction de la digue, à savoir le choix du talus, des matériaux inadéquats et une imperméabilité insuffisante.



Malgré ces préoccupations, le ministre de l'Aménagement et du Territoire, Mahamat Halata Assileck, soutient que la digue est bien construite, affirmant qu'elle est garantie pour 15 ans et a une durée de vie de 50 ans.



L'Association Jeunesse Active souligne quelques faits pour rappeler au ministre que la construction d'un kilomètre de route bitumée au Tchad coûte en moyenne 750 millions de francs CFA, alors qu'une digue argileuse revient à 22 milliards de francs CFA, avec des matériaux non durables. Cela renforce la conviction de l'Association qu'une digue de qualité, ayant une durée de vie bien supérieure à 50 ans, devrait être construite.



L'Association remet également en question l'attribution du marché de la digue. Au-delà de ces interrogations, l'objectif de l'Association est de travailler pour le bien-être de la population du 9ème arrondissement. Elle demande au gouvernement de s'assurer que l'entreprise respecte les termes du contrat qui l'a conduite à obtenir le marché, car la population souhaite simplement une digue de qualité.

Le gouvernement rassure les N'Djamenois Jeudi, le ministère de l'Aménagement du Territoire, de l'Habitat et de l'Urbanisme, dirigé par Mahamat Assileck Halata et son équipe technique, ont inspecté le chantier de construction de la digue en réponse aux inondations qui ont frappé certains quartiers de la capitale l'année dernière.



De Walia Barrière à Walia Ngosso, en passant par Hadjaraï, Gardolé Djadid et Sokolo, le ministre et son équipe ont parcouru une distance de 30 km, correspondant à la longueur totale de la digue, afin de constater l'état d'avancement des travaux. La digue, qui avait initialement été construite en terre battue, sera bientôt recouverte de béton pour renforcer sa durabilité.



L'ingénieur Zoumki Ouzané, en charge du projet, a confirmé que les prochaines étapes comprendront le bétonnage de la digue et la plantation d'arbres aux alentours.



Le ministre a profité de l'occasion pour inviter les internautes à formuler des critiques constructives qui pourraient contribuer à l'amélioration continue des travaux. Il a également souligné que des erreurs peuvent survenir dans de tels projets, mais que l'objectif est de les résoudre sur le plan social, en évitant de politiser la situation.



En ce qui concerne l'état d'avancement global des travaux, Mahamat Assileck Halata s'est dit satisfait, affirmant que lui et son équipe avaient pu inspecter la totalité de la digue.



Par ailleurs, concernant la zone problématique sur la digue de Walia Barrière, le Mmnistre a assuré que l'entreprise responsable des travaux avait déjà pris conscience du problème et s'engageait à le résoudre rapidement pour garantir la sécurité et la solidité de la digue.





