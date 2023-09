Tchad : l'association Kafa sensibilise la population de Dourbali sur l'importance du fichier électoral

Lors de cette sensibilisation, le maire de la ville de Dourbali, Bichara Akou Abdoulaye, a déclaré que depuis quelques jours, la ville de Dourbali vit au rythme de la sensibilisation pour l'enrôlement dans le cadre de la révision du fichier électoral. Le maire a félicité et encouragé les jeunes de cette association d'avoir choisi la ville de Dourbali pour sensibiliser les citoyens. Ensuite, il a exhorté la population à se faire recenser dans les deux jours restants avant la clôture, en vue de participer aux prochaines échéances électorales qui se profilent à l'horizon.



La présidente du Rassemblement National des Associations de la Société Civile (Kafa) pour l'Unité et la Paix, Madame Safia Youssouf Al-Amine, a indiqué que son association est une organisation à but non lucratif qui milite pour le bien-être social et la cohabitation pacifique.



Safia Youssouf Al-Amine a précisé l'objectif de sa mission à Dourbali, qui consiste à sensibiliser la population de Dourbali et de ses environs, en particulier les femmes et les jeunes, à se faire recenser massivement. Elle a également encouragé tous les citoyens à contribuer à la refondation du pays.



Suite à l'accueil chaleureux qui lui a été réservé, la présidente a exhorté la population de Dourbali à maintenir cet élan et à cultiver la paix et le vivre-ensemble dans leur localité. Elle a enfin assuré la population qu'elle reviendrait prochainement pour apporter son aide à la couche vulnérable.



Le secrétaire général du département, qui représentait le préfet de Dourbali, Madjirebaye Romain, a souligné qu'après le dialogue national inclusif, ce processus électoral permettra un retour à l'ordre constitutionnel. Il a précisé que les autorités administratives et traditionnelles se réunissent pour évaluer et sensibiliser la population afin qu'elle se fasse recenser massivement.