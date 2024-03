Tchad : l'association Rouwad Al Khair distribue de la nourriture sèche aux couches vulnérables à Abéché

L'association Rouwad Al Khair pour le développement a distribué 50 paniers de nourriture sèche, au profit des familles en situation de vulnérabilité en cette période du mois sacré du Ramadan.



C’était ce mercredi 20 mars 2024, au quartier Goz Amir, dans le cinquième arrondissement d’Abéché, en présence du président et des membres de l’association et d’un groupe important de bénéficiaires.



Ce don est l'initiative propre de l'association, avec la participation de diverses personnes de la ville d'Abéché et celles de l'extérieur, pour venir en aide aux nécessiteux, comme l'ont fait les habitants de la province, ces dernières années.



A l'occasion de la remise des paniers, le président de l'association, Younis Al-Suyuti, Younis, a exprimé ses profonds remerciements à tous ceux qui ont contribué de près ou de loin, afin d’aider les personnes démunies, et a souligné que le soutien était dû aux efforts de divers segments de société.



Il s’agit des commerçants, des diplômés universitaires, des employés, ainsi que certains jeunes d'une grande détermination qui se sont consacrés au service de la communauté. Il a souligné qu’un total de 50 paniers alimentaires étaient composés de sucre, niébé, dattes, huile d’arachide et de mil. La valeur du panier s'élève à 12 500 FCFA.



Il a exhorté les citoyens à redoubler d'efforts caritatifs pour alléger le fardeau des opprimés pendant le mois sacré du Ramadan, et au-delà, soulignant dans le même temps que la porte du don est ouverte à tous ceux qui le souhaitent.



Par ailleurs, il a envoyé un message au gouvernement tchadien, pour qu'il prenne en compte les conditions des personnes vulnérables, et leur facilite une vie décente en soutenant l'approvisionnement alimentaire, en particulier pendant le mois sacré du Ramadan dans les États de l'est du Tchad, qui connaît une inflation exagérée des prix alimentaires. Surtout avec l'afflux de réfugiés soudanais en raison de la guerre.



Enfin, il a conclu son discours en exprimant ses sincères remerciements et sa gratitude à l’ensemble des membres, conseillers et actionnaires de l’association pour leur réussite à fournir des paniers de nourriture à ceux qui les méritent.