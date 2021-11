Tchad : l'association Yasriba accompagne les nouveaux fidèles musulmans au Guera

Le secrétaire général de l'association, Abdelaziz Mahamat Ahmat Alyacoubi, souligne qu'avec l'amélioration de leur vie religieuse, les fidèles approfondiront leurs connaissances dans la vie socio-religieuse. "Ils seront les meilleurs ambassadeurs de la bonne parole de Dieu dans leur milieu", dit-il.



L'association Yasriba pour le développement et la bienfaisance envisage de renforcer l'accompagnement des nouveaux fidèles musulmans afin qu'ils soient autonomes, se prennent en charge et se créent une activité génératrice de revenus.



"Être musulman et une bonne et exaltante chose mais si cette intention n’est pas accompagnée, ce sera une réalisation fade, comme un coup d'épée dans l’eau", souligne Abdelaziz Mahamat Ahmat Alyacoubi.