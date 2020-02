Tchad : l’association Zilloul-Arch fait 800 km pour sauver les yeux d'une fille

Une fillette de neuf ans est sauvée grâce à la contribution de nombreux bienfaiteurs dont l’association Zilloul-Arch. Celle-ci a porté secours à la petite Aicha Ibrahim Amadou qui risquait de perdre la vue par manque de soins. L'association a contribué à la prise en charge médicale totale, répondant à un appel de l'Organisation humanitaire pour le développement social et sanitaire (OHDSS).



Ce jeudi 27 février 2020, une première opération de l'oeil a été réalisée avec succès sur Aicha, à l'hôpital provincial d'Abéché. La seconde opération aura lieu dans deux semaines.



Les responsables de l’association Zilloul-Arch ont fait le déplacement jusqu’à Abéché pour assister à cette opération. Ils ont vivement remercié les chirurgiens de l'hôpital provincial d'Abéché pour leur intervention médicale.



D’après la présidente de l’association Zilloul-Arch, Amouna Ali Sougui, depuis sa création en 2015, l'association intervient dans différents domaines en apportant son aide et sa modeste contribution aux personnes les plus vulnérables de la société.



"C'est un effort considérable qu'on doit saluer. Comment imaginer que des gens qui viennent de si loin pour soutenir, contribuer non seulement à l'avenir de la fillette mais aussi à sa vie", s'est félicité pour sa part l'OHDSS.



L’association ZIlloul-Arch a pour but d’enseigner aux musulmanes le saint Coran et la sunna du prophète, de contribuer à la culture et à la civilisation islamique dans la vie quotidienne ; de renforcer les liens de fraternité et d’amitié entres les musulmans, de participer aux manifestations culturelles et religieuses ; de promouvoir la cohabitation pacifique entre le tchadiens sans distinction aucune, et de soutenir les veuves les orphelins et les personnes de troisième âge.