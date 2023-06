Tchad : l'association des étudiants zakhawa nettoie les locaux de l'ONAMA à Abéché

Ce 4 juin 2023, tôt le matin, les membres de l'Union des étudiants zakhawa résidant à Abéché ont entrepris le nettoyage complet des locaux de l'Office national des médias audiovisuels (ONAMA) de l'antenne d'Abéché, armés de râteaux, de pelles, de brouettes et de tous les équipements nécessaires.



Le président de l'Union des étudiants zakhawa, Abdraman Hissein Fadoul, a déclaré que cette activité faisait partie du plan d'action de son organisation pour l'année 2023. Selon lui, la propreté de la ville n'est pas seulement une responsabilité de la mairie. Il a également lancé un appel à d'autres organisations de jeunesse pour multiplier les activités citoyennes dans les espaces publics afin de contribuer efficacement à l'embellissement de la ville.



Abdraman Hissein Fadoul a exprimé ses sincères remerciements à la direction de l'ONAMA Abéché et à l'ensemble du personnel pour avoir facilité la tâche à ses membres lors de cette activité. Il a également annoncé plusieurs autres activités qui seront réalisées dans les jours à venir.



Cette initiative de l'Union des étudiants zakhawa témoigne de leur engagement en faveur de l'amélioration de l'environnement et de la propreté de la ville d'Abéché. Elle souligne également l'importance de la participation citoyenne des jeunes dans la construction d'une communauté plus propre et plus agréable à vivre.