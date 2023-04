Tchad : l'association des femmes pour la paix et la sensibilisation organise un Iftar pour renforcer le vivre-ensemble

La présidente de l'association, Achta Adoum, a souligné que cette initiative visait à consolider la paix et le vivre-ensemble entre les femmes tchadiennes en général et celles du 2ème arrondissement en particulier. Elle a ajouté que cet événement permettrait de partager des idées sur les valeurs communes.



Mariam Tcheré, conseillère de la ministre du Genre et de la Solidarité Nationale, a salué l'initiative de l'association et a estimé que ce genre d'activités renforcerait la solidarité, l'unité et la paix entre les femmes tchadiennes.