Tchad : l'association pour le développement de Mourtcha renforce la participation citoyenne

Au cours de cette assemblée, plusieurs sujets ont été discutés par les participants. Les principales recommandations et priorités qui en sont ressorties incluent le renforcement de l'éducation civique et électorale, l'accroissement de la diversité des médias et la promotion de la vérification des faits pour lutter contre la désinformation, ainsi que la mise en place de programmes spécifiques pour encourager la participation politique des jeunes et des groupes marginalisés.



Quatre autres assemblées publiques sont prévues, ainsi que des émissions radio et des conférences de presse, dans le but d'informer et de sensibiliser la population sur le prochain processus électoral. L'association pour le développement de Mourtcha s'engage ainsi activement dans la promotion d'une transition démocratique et inclusive au Tchad.