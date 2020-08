Tchad : l'atelier de diagnostic du système de santé a pris fin à N'Djamena

L’atelier de diagnostic du système de santé et de solidarité a pris fin à N'Djamena, 10 jours après son lancement. Il a regroupé plusieurs personnalités afin d'étudier les maux qui minent le secteur de la santé et proposer des solutions.



Le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul et le secrétaire d'État Dr. Djiddi Ali Sougoudi, ont pris part vendredi à la clôture des travaux. À cette occasion, les conclusions ont été remises au Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul.



Le secrétaire d’État à la Santé publique et à la Solidarité nationale, Dr. Djiddi Ali Sougoudi a qualifié les débats de riches.



Le représentant de l’OMS au Tchad, Dr. Amadou Moukhtar Diallo, a rappelé l’importance des conclusions qui vont servir de repère au ministère pour trouver des solutions.



Pour sa part, le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale a annoncé l’exécution rapide mais concertée des conclusions issues de l’atelier. Il a rassuré les uns et les autres de la mise en place rapide d’un mécanisme pour l’exécution des actes de l’atelier.



Selon le ministère de la Santé publique, "une rencontre hebdomadaire figure parmi les stratégies annoncées par le ministre en vue de mettre en pratique les résolutions de l’atelier pour un changement qualitatif et quantitatif des prestations dans les structures sanitaires."